Alphabet Inc. C: Mittelfristiges Kurspotenzial von 120,82 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von -0,84% verzeichnet und schloss gestern mit einem Plus von +0,20% ab. Die Stimmung am Markt ist derzeit neutral.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für die Alphabet Inc. C-Aktie bei 120,82 EUR gesehen. Dies würde ein Potenzial von +0,64% gegenüber dem aktuellen Kurs bedeuten.

Von insgesamt 30 Analysten wird die Aktie als starker Kauf bewertet (+84,31%). Weitere 13 Experten sehen ebenfalls Chancen und empfehlen einen Kauf der Aktien (Rating “Kauf”). Acht weitere Analysten halten sich dagegen weitgehend neutral (“halten”).

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,43.