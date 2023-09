Alphabet Inc. C: Kursziel von 134,50 EUR liegt vor

Die Analysten sind der Auffassung, dass die Aktie von Alphabet Inc. C momentan nicht angemessen bewertet wird. Das wahre Kursziel befindet sich bei +7,93% über dem aktuellen Kurs.

• Alphabet Inc. C: -0,96% am 29.09.2023

• Kursziel für Alphabet Inc. C beträgt 134,50 EUR

• Guru-Rating für Alphabet Inc. C bleibt unverändert bei 4,43

Am letzten Tag hat die Aktie von Alphabet Inc.C eine negative Entwicklung von -0,96 % verzeichnet und damit belaufen sich die Ergebnisse aus den vergangenen fünf Handelstagen auf insgesamt -0,24%. Dies weist darauf hin, dass der Markt augenscheinlich zurzeit neutral eingestellt ist.

Obwohl diesbezüglich keine klare Einschätzung seitens der Bankanalysten vorhanden ist – denn diese erwarteten eine solche Entwicklung nicht -, liegt das aktuelle Kursziel für Alphabet Inc.C bei 134,50EUR.

Laut...