Alphabet Inc. C: Kursziel von 132,68 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen und bietet ein Kurspotenzial von +3,31%. Am gestrigen Handelstag stieg die Aktie um +0,39%, während sie in den vergangenen fünf Tagen eine neutrale Entwicklung verzeichnet hat.

• Am 11.09.2023 stieg die Alphabet Inc. C-Aktie um +0,39%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 132,68 EUR

• Das Guru-Rating bleibt bei 4,43

Im Durchschnitt sehen Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel für Alphabet Inc. C bei 132,68 EUR – ein Potential von +3,31% zum aktuellen Preisniveau. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach einer neutralen Trendentwicklung in den letzten Tagen.

Dennoch halten insgesamt fast 83% der Analysten eine Investition in das Unternehmen für lohnenswert oder sogar stark kaufenswert (32 starke Kaufempfehlungen und...