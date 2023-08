Alphabet Inc. C: Kursziel von 131,64 EUR laut Analysten

Die Aktie von Alphabet Inc. C wurde von Bankanalysten als unterbewertet eingestuft und weist ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 131,64 EUR auf – eine Steigerung um +7,97% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Alphabet Inc. C erreichte am 28.08.2023 eine Wertsteigerung um +0,84%

• Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 131,64 EUR

• Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,43 unverändert

In den letzten fünf Handelstagen konnte die Aktie einen Anstieg um +1,62% verzeichnen und erweckte damit Optimismus an der Börse.

Trotz positiver Preisentwicklung sind sich nicht alle Analysten einig über das Potenzial des Unternehmens: Während insgesamt 32 Experten die Alphabet-Aktien als starkes Kaufsignal bewerten und weitere 13 sie als “Kauf” einschätzen, setzen neun davon diese auf “halten”. Insgesamt betrachtet bleiben jedoch...