Alphabet Inc. C: Kursziel von 120,95 EUR im Visier der Analysten

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird nach Ansicht einiger Experten momentan nicht korrekt bewertet und hat somit noch Spielraum für eine positive Entwicklung. Das mittelfristige Kursziel beträgt aktuell 120,95 EUR, was einem Potenzial von +6,56% entspricht.

• Am 08.06.2023 verzeichnete Alphabet Inc. C eine Veränderung um -1,20%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,57

• Der Anteil der optimistischen Analysten liegt bei +91,84%

In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse negativ aus (insgesamt -3%). Diese schlechte Performance lässt am Markt Pessimismus aufkommen.

Zurzeit empfehlen insgesamt 32 Analysten einen Kauf der Aktie und weitere 13 sehen sie als aussichtsreich an (“Kauf”). Nur wenige haben sich dazu entschlossen keine Empfehlung abzugeben (“halten”).

Abschließend lässt sich sagen: Die positive Einschätzung wird...