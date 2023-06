Alphabet Inc. C: Kursziel von 120,86 EUR - Analysten sehen Potenzial

Die Aktie von Alphabet Inc. C wurde von Bankanalysten als unterbewertet eingestuft und das wahre Kursziel liegt laut deren Einschätzung bei 120,86 EUR – ein Pluspotenzial in Höhe von +3,36%.

Der gestrige Handelstag brachte eine positive Entwicklung für Alphabet Inc. C mit einem Anstieg um +0,69% am Finanzmarkt. Insgesamt war die vergangene Handelswoche jedoch neutral.

Aktuell sind 32 der befragten Analysten optimistisch und bewerten die Aktie als starken Kauf. Weitere 13 Experten teilen diese Ansicht und empfehlen ebenfalls den Kauf der Aktie.

Das Guru-Rating bleibt unverändert auf dem Niveau von “Guru-Rating ALT”. Nur wenige Experten haben eine neutrale Meinung zur Alphabet-Aktie.

Zusammenfassend liegt der Anteil der Analysten, die positiv gestimmt sind bei +91,84%.