Alphabet Inc. C: Kursziel von 120,28 EUR eröffnet Investoren ein Potenzial von +4,08%

Die Aktie von Alphabet Inc. C wurde laut Analystenmeinung aktuell nicht richtig bewertet und es gibt ein hohes Potenzial für Investoren.

• Am 02.06.2023 sank der Kurs um -0,00%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 120,28 EUR

• Der Guru-Rating bleibt mit 4,57 gleich

Am gestrigen Handelstag stagnierte der Aktienkurs von Alphabet Inc. C bei einem Minus von -0,00%. Die Ergebnisse aus den letzten fünf Tagen zeigen eine Abwärtsentwicklung von insgesamt -0,85%, was darauf hinweist, dass der Markt zurzeit neutral eingestellt ist.

Trotz dessen sind die Bankanalysten davon überzeugt, dass das wahre Potential dieser Aktie erst noch entdeckt werden muss und legen das mittelfristige Kursziel auf 120,28 EUR fest – dies bedeutet ein Aufwärtspotential in Höhe von +4 ,08% für Anleger.

Aktuell vertreten jedoch nicht alle Analysten diese...