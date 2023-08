Alphabet Inc. C: Kursziel von 119,38 EUR laut Analysten

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird derzeit nach Meinung von Experten am Markt nicht adäquat bewertet. Das wahre Kursziel für die mittelfristige Zukunft liegt bei 119,38 EUR und somit um -0,09% vom aktuellen Kurs entfernt.

• Am 10.08.2023 stieg Alphabet Inc. C um +1,17%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,43

• Im Durchschnitt sehen Bankanalysten ein potentielles Plus in Höhe von -0,09%

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte die Aktie einen Zuwachs von +2,44% verzeichnen – gestern allein legte sie um +1,17% zu. Die Stimmung am Markt ist aktuell eher optimistisch.

Obwohl sich insgesamt eine Kaufempfehlung durchsetzt (30 Analysten), gibt es auch kritische Stimmen (8 Experten halten das Papier). Mit einem Anteil von +84,31% überwiegt jedoch das Positive.

Auch der Trend-Indikator “Guru-Rating” zeigt weiterhin aufwärts – er...