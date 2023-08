Alphabet Inc. C: Kursziel von 119,38 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C ist laut Analystenmeinungen derzeit nicht angemessen bewertet und das wahre Kursziel liegt bei +2,35% des aktuellen Preises.

• Am 04.08.2023 schloss die Alphabet-Aktie mit einem Rückgang von -0,18%

• Das Kursziel für Alphabet Inc. C beträgt 119,38 EUR

• Das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,43

Die letzten fünf Handelstage verzeichneten einen negativen Trend für Alphabet Inc. C mit einer Gesamtveränderung von -3,43%. Der Markt scheint derzeit pessimistisch zu sein.

Obwohl es eine schwache Performance gab, stimmt die Meinung der Bankanalysten darin überein, dass das mittelfristige Kursziel für Alphabet Inc. C bei 119,38 EUR liegt.

Dies zeigt ein Potenzial von +2,35% im Vergleich zum aktuellen Preis an.

Unter den Analysten sind momentan nur wenige skeptisch gegenüber dem Unternehmen; etwa 84 Prozent...