Alphabet Inc. C: Kursziel von 119,11 EUR eröffnet Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +7,14%.

Die Aktie von Alphabet Inc. C hat gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung hingelegt und verzeichnete einen Anstieg um +0,75%. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage belaufen sich auf insgesamt +0,01%, was darauf hinweist, dass der Markt derzeit neutral ist.

Trotzdem sind die Bankanalysten davon überzeugt, dass die Aktie unterbewertet ist und haben ein mittelfristiges Kursziel für Alphabet Inc. C bei 119,11 EUR festgelegt. Dies würde den Investoren ein potenzielles Upside von +7,14% bieten.

Aktuell sehen 30 Analysten die Alphabet Inc. C als starken Kauf an und weitere 13 Experten setzen das Rating auf “Kauf”. Nur 8 Berater bewerten die Aktie mit einem “Halten”-Rating. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4.43.

Diese positiven Prognosen zeigen deutlich das Vertrauen der Analystengemeinschaft in Alphabet...