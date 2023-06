Alphabet Inc. C: Kursziel von 118,31 EUR zeigt Potenzial

Gemäß einer Analyse wird die Alphabet Inc. C Aktie derzeit unterbewertet gehandelt. Das Kursziel beläuft sich auf 118,31 EUR und liegt somit höher als der aktuelle Kurs um +4,34%.

• Alphabet Inc. C verzeichnete am 16.06.2023 eine Kursentwicklung von -1,38%

• Guru-Rating bleibt bei 4,57

• Analysten stufen Alphabet Inc. C als starken Kauf ein mit einem Anteil von +91,84%

Die Bankanalysten gehen im Durchschnitt davon aus, dass das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 118,31 EUR liegt und eröffnet Investoren damit eine Renditemöglichkeit von über vier Prozent. Trotz eines neutralen Trends bezüglich der jüngsten Entwicklungen bleiben insgesamt 32 Analysten optimistisch hinsichtlich dieser Einschätzung.

13 weitere Experten sehen ebenfalls Potential und bewerten die Aktie als “Kauf”. Lediglich vier Analysten halten sich hier...