Alphabet Inc. C: Kursziel von 116,53 EUR

Laut Analysten ist die Alphabet Inc. C-Aktie derzeit unterbewertet und könnte ein erhebliches Potenzial bieten.

• Alphabet Inc. C stieg um +0,87% am 12.05.2023

• Das Kursziel beträgt 116,53 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,56

Die Aktien von Alphabet Inc.C haben in den letzten Handelstagen eine positive Entwicklung verzeichnet und auch gestern gab es einen Anstieg von +0,87%. Insgesamt betrug der Anstieg während einer gesamten Handelswoche beachtliche +8,94%, was auf eine momentan sehr optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Das derzeitige mittelfristige Kursziel für die Alphabet Inc.C-Aktie liegt bei 116,53 EUR laut Bankanalysten im Durchschnitt. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten würde dies Investoren ein Potenzial von etwa +7,89% eröffnen.

Aktuell empfehlen insgesamt 32 Analysten den Kauf dieser Aktie...