Alphabet Inc. C: Kursziel von 113,83 EUR im Blick

Derzeit ist die Alphabet Inc. C-Aktie nach Meinung der Analysten unterbewertet und bietet somit ein mögliches Kaufpotenzial.

Das aktuelle Kursziel liegt bei 113,83 EUR, was einem Risiko von -15,35% entspricht.

• Die Aktie verzeichnete am 21.04.2023 einen Rückgang um -0,18%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Bankanalysten 113,83 EUR

• Das Guru-Rating wurde auf 4,54 erhöht (vorher bei 4,51)

In den letzten fünf Handelstagen gab es eine negative Performance von -1,06%, wodurch der Markt pessimistisch eingestellt scheint.

Allerdings sind sich die Analysten einig in ihrer Bewertung und sehen großes Potenzial in der Aktie.

33 Analysten empfehlen einen starken Kauf und weitere 14 setzen auf “Kauf”.

5 Experten halten ihre Position neutral (“halten”).

Bisher gibt es keine Empfehlungen zum Verkauf.

Somit liegt der Anteil...