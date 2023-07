Alphabet Inc. C: Kursziel liegt bei 119,81 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird derzeit laut Analysten nicht angemessen bewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 119,81 EUR, was einem Potenzial von +1,06% entspricht.

• Am 28.07.2023 erzielt Alphabet Inc. C eine positive Entwicklung um +0,24%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,43

In den letzten fünf Handelstagen konnte die Aktie einen Anstieg von +6,81% verzeichnen und zeigte gestern eine weitere positive Entwicklung um +0,24%. Die Stimmung am Markt ist daher momentan optimistisch.

Analysten sind sich einig bezüglich des mittelfristigen Kursziels der Aktie bei 119,81 EUR mit einem Potential von +1,06%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten positiven Trends.

Von insgesamt 51 beobachteten Analysten bewerten aktuell 30 die Aktie als stark kaufenswert und weitere 13 als...