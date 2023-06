Alphabet Inc. C: Kursziel liegt bei 118,31 EUR

Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie von Alphabet Inc. C aktuell unterbewertet ist und das wahre Kursziel bei 118,31 EUR liegt. Das eröffnet Investoren ein Potenzial in Höhe von +5,07%. Die jüngsten Ergebnisse zeigen eine neutrale Entwicklung mit einem Rückgang von -0,55% am gestrigen Handelstag.

• Alphabet Inc. C hat gestern eine negative Performance von -0,55% verzeichnet

• Analysten sehen das mittelfristige Kursziel bei 118,31 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +91,84%

Das Guru-Rating bleibt unverändert auf dem Wert von 4,57.

Insgesamt bewerten derzeit 32 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere 13 als optimistisch aber nicht euphorisch mit “Kauf”. Nur vier Experten positionieren sich neutral mit “halten”.