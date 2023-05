Alphabet Inc. C: Das Kursziel liegt bei 115,44 EUR

Die aktuelle Bewertung der Alphabet Inc. C Aktie spiegelt nicht das tatsächliche Potenzial wider, so die Meinung von Analysten.

Das Kursziel für die Aktie beträgt derzeit 115,44 EUR mit einem möglichen Anstieg um +19,78%.

• Am 05.05.2023 stieg die Alphabet Inc. C-Aktie um +0,90%

• Die Guru-Bewertung bleibt bei 4,55

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Alphabet Inc.C einen Anstieg von +0,90% an der Börse.

Dies führte zu einer wöchentlichen Gesamtperformance von -1,76%. Der Markt scheint im Moment pessimistisch zu sein.

Mit dem aktuellen Kursziel von 115,44 EUR zeigen sich Bankanalysten mittelfristig optimistisch über die Zukunftsaussichten der Aktie.

Sollten sie Recht behalten können Investoren eine Rendite von bis zu +19,78% erzielen.

Jedoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in...