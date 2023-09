Alphabet Inc. C: Kursziel laut Analysten bei 132,68 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C hat sich gestern um -0,09% auf dem Finanzmarkt entwickelt. Insgesamt beträgt die Wochenzunahme +0,97%, was darauf hindeutet, dass der Markt momentan neutral ist.

Bankanalysten sind jedoch optimistischer und halten ein mittelfristiges Kursziel von 132,68 EUR für realistisch. Dies würde einem Potenzial von +2,50% entsprechen. Obwohl nicht alle Spezialisten mit dieser Einschätzung übereinstimmen und einige den Trend als neutral empfinden.

32 Analysten empfehlen sogar dringend einen Kauf der Aktie sowie weitere 13 Experten mit vorsichtigem Optimismus dieses Wertpapier als “Kauf” bewerten. Nur eine Handvoll (9) sehen das Papier eher neutrall oder vergeben ein “halten”-Rating.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” liegt konstant bei 4,43 nach ALT-Bewertung weiterhin vorne – somit bleiben die...