Alphabet Inc. C: Kursziel auf 118,94 EUR festgelegt

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von Alphabet Inc. C derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 118,94 EUR.

• Am 07.07.2023 verzeichnete Alphabet Inc. C eine positive Entwicklung von +0,23%.

• Das Kurspotenzial beträgt +6,79%.

• Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,54 unverändert.

In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich eine neutrale Marktsituation mit einer Gesamtperformance von +0,20%. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit neutral gestimmt ist.

Im Durchschnitt sind Bankanalysten davon überzeugt, dass das Unternehmen in Zukunft Potential haben wird. Wenn sie recht behalten sollten und das aktuelle Potenzial voll ausgeschöpft wird, eröffnet dies Investoren ein Plus von 6,79%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten neutralen...