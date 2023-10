Alphabet Inc. C: Kursziel bei 134,97 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C hat in den vergangenen fünf Tagen um +2,63% zugelegt und gestern eine Kursentwicklung von +2,01% hingelegt. Diese positive Entwicklung wurde laut Analysten nicht erwartet und das wahre Kursziel der Aktie sei momentan unterbewertet.

• Am 06.10.2023 stieg die Aktie um +2,01%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 134,97 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,43

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Alphabet Inc. C-Aktie liegt bei 134,97 EUR mit einem Potenzial von +2,57%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends der letzten Tage.

Insgesamt sind jedoch 83,33% der Analysten optimistisch bis kaufwillig eingestellt – darunter auch diejenigen mit einem Guru-Rating von “Guru-Rating ALT”.