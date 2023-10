Alphabet Inc. C: Kursziel bei 134,89 EUR

Laut Analysten wird die Aktie von Alphabet Inc. C aktuell nicht korrekt bewertet und das wahre Kursziel liegt um +2,72% vom aktuellen Wert entfernt.

• Am 11.10.2023 mit -0,48%

• Durchschnittliches mittelfristiges Kursziel von 134,89 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil auf 4,43

Obwohl sich die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage positiv entwickelt haben (+1,87%), war die gestrige Entwicklung eine Abwertung (-0,48%). Trotzdem ist der Markt gegenwärtig optimistisch.

Der durchschnittliche mittelfristige Wert für Alphabet Inc. C beträgt aktuell 134,89 EUR laut Bankanalysten und weist damit ein Potenzial für Investoren in Höhe von +2,72% auf. Einzelne Experten teilen jedoch diese Einschätzung aufgrund des jüngsten positiven Trends nicht vollständig.

32 Analysten sehen die Aktie als starken Kauf an; weitere 13 sind optimistisch...