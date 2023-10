Alphabet Inc. C: Kursziel bei 134,64 EUR - Potenzial von +4,07%

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird laut Experten aktuell nicht richtig bewertet und weist ein mittelfristiges Kursziel von 134,64 EUR auf.

• Am 03.10.2023 stieg die Aktie um +1,16%

• Das wahre Kurspotenzial beträgt nach Analystenmeinung +4,07%

• Das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,43

In den vergangenen fünf Handelstagen legte Alphabet Inc. C eine positive Entwicklung mit einem Anstieg um insgesamt +4,01% hin und zeigt sich damit im Markt optimistisch gestimmt.

Aktuell sehen 32 Bankanalysten die Aktie als starken Kauf an und weitere 13 bewerten das Papier als kaufenswert aber optimistisch gesehen.

Eine neutrale Bewertung vergeben hingegen neun Experten der Branche. Zusammen ergeben diese Stellungnahmen eine positivere Einschätzung in Höhe von rund +83%.

Abschließend unterstreicht das Trend-Indikator “Guru-Rating” die...