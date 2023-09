Alphabet Inc. C: Kursziel bei 132,68 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird nach Ansicht der Analysten am Markt nicht in vollem Umfang gewürdigt und weist ein Kursziel auf, das um +3,31% höher liegt als der aktuelle Kurs.

• Am 11.09.2023 ist die Aktie von Alphabet Inc. C um +0,39% gestiegen.

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 132,68 EUR.

• Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,43 unverändert.

Gestern hat sich der Börsenkurs von Alphabet Inc. C um +0,39% erhöht und erreichte damit einen Anstieg über fünf Handelstage hinweg um insgesamt +0,75%. Die Marktlage zeigt demnach momentan eine eher neutrale Stimmung.

Derzeit beläuft sich das Mittelkursziel für die Aktie von Alphabet Inc. C auf 132,68 EUR laut den Einschätzungen der Bankanalysten. Wenn diese Prognose zutrifft ergibt sich für Investoren ein Potenzial in Höhe von +3,31%. Einige Experten sind jedoch...