Alphabet Inc. C: Kursziel bei 132,65 EUR – Analysten sehen Potenzial von +3,72%

Die Aktie von Alphabet Inc. C hat gestern eine Kursentwicklung von +0,73% hingelegt und in den letzten fünf Handelstagen eine neutrale Performance gezeigt (+0,29%). Laut Bankanalysten ist die aktuelle Bewertung der Aktie jedoch nicht korrekt und das wahre Kursziel liegt bei 132,65 EUR mit einem Potenzial von +3,72%.

• Am 08.09.2023 verzeichnete Alphabet Inc. C ein Wachstum von +0,73%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 132,65 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,43

Aktuell gibt es unterschiedliche Meinungen unter den Experten bezüglich des zukünftigen Wachstums der Alphabet Inc. C-Aktien: Die optimistischsten Analysten empfehlen einen Kauf (83%) und einige beurteilen das Rating als „halten“ (9%) oder „Kauf“ (13%).

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” zeigt weiterhin positive Signale für die...