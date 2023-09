Alphabet Inc. C: Kursziel bei 131,93 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird derzeit am Markt unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 131,93 EUR (+4,02%). Die jüngste Entwicklung des Marktes zeigt sich optimistisch mit einer wöchentlichen Steigerung um +3,80%.

• Am 01.09.2023 verzeichnete die Aktie eine Veränderung um -0,40%.

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,43.

Die Stimmung ist klar positiv und laut Bankanalysten gibt es ein großes Potenzial für Investoren. Es sind insgesamt 32 Analysten der Meinung die Aktie sei ein starker Kauf und weitere 13 teilen diese Einschätzung auf eine optimistische aber nicht euphorische Art (Rating “Kauf”). Weitgehend neutral bewerten die restlichen neun Experten (“halten”), trotzdem bleiben sie zumindest noch optimistisch (+83,33%).

Abschließend kann das Trend-Indikator “Guru-Rating” hinzugefügt werden welches...