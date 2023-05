Alphabet Inc. C: Kursziel bei 120,75 EUR - Analysten sehen Potenzial von +2,35%

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird nach Ansicht der Analysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 120,75 EUR und birgt damit ein Kurspotenzial von +2,35%.

• Alphabet Inc. C legt am 29.05.2023 um +0,83% zu

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,57

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Alphabet Inc. C eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,83%. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich eine Wochenperformance von +2,58%. Diese positive Tendenz lässt den Markt optimistisch erscheinen.

Derzeit empfehlen insgesamt 32 Bankanalysten einen Kauf der Aktie und weitere 13 Experten raten zum Erwerb des Wertpapiers bei einer positiven Einschätzung aber ohne Euphorie (“Kauf”). Vier Analysten bewerten das Papier als “halten”. Der Anteil der...