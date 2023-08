Alphabet Inc. C: Kursziel bei 120,30 EUR und hohe Analystenempfehlungen

Die Aktie von Alphabet Inc. C hat gestern eine positive Entwicklung hingelegt und konnte einen Anstieg von +1,28% verzeichnen. Über die letzten fünf Handelstage hinweg beläuft sich die Bilanz jedoch auf -0,01%. Ein neutraler Trend also, der den Markt aktuell zu dominieren scheint.

Dennoch sind viele Bankanalysten optimistisch eingestellt und sehen in der Alphabet-Aktie ein großes Potenzial. Das mittelfristige Kursziel liegt bei durchschnittlich 120,30 EUR – was einem minimalen Abstand zum aktuellen Kurswert von nur -0,20% entspricht.

Insgesamt haben 51 Analysten ihre Meinung zur Alphabet-Aktie abgegeben. Dabei sprachen sich ganze 30 Experten für einen Kauf aus – das sind beachtliche +84,31%. Weitere 13 Analysten empfehlen zwar ebenfalls den Kauf der Aktien von Alphabet Inc., bewerten die Lage aber etwas kritischer als ihre...