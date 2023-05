Alphabet Inc. C: Kursziel bei 120,16 EUR

Die Alphabet Inc. C Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingeschätzt und hat ein mittelfristiges Kursziel von 120,16 EUR (+5,07% zum aktuellen Kurs). Gestern konnte die Aktie am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +1,28% verzeichnen und erzielt in den letzten fünf Handelstagen eine neutrale Trendentwicklung (-0,05%).

• Am 25.05.2023 mit +1,28%

• Das Kursziel liegt bei 120,16 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 4,57

Aktuell sehen insgesamt 32 Analysten die Alphabet Inc. C als starken Kauf an und weitere optimistische Einschätzungen kommen von 13 weiteren Experten (Rating “Kauf”). Von vier Experten erhält sie das Rating “halten”. Der Anteil der Analysten mit positiver Einschätzung beläuft sich auf +91,84%. Als zusätzliches Indiz für den guten Ruf des Unternehmens gilt das bewährte Trend-Indikator „Guru-Rating“,...