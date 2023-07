Alphabet Inc. C: Kursziel bei 118,23 EUR - Analysten sehen Potenzial von +7,35%

Die Aktie von Alphabet Inc. C hat in den letzten fünf Handelstagen nur leicht verloren und lag gestern bei einem Anstieg um +0,55%. Die Einschätzung der Bankanalysten zeigt ein mittelfristiges Kursziel von 118,23 EUR mit einem möglichen Potenzial von +7,35%.

• Am 25.07.2023 stieg die Aktie um +0,55%.

• Das Kursziel liegt bei 118,23 EUR.

• Das Guru-Rating bleibt unverändert auf dem Wert “4,43”.

Aktuell geben 30 Analysten ein starkes Kaufsignal für die Alphabet Inc. C-Aktie ab und weitere 13 Experten bewerten sie als “Kauf”. Nur acht Analysten schätzen das Papier neutral ein (“halten”). Diese positive Stimmung spiegelt sich auch im Guru-Rating wider.

Es ist jedoch anzumerken, dass nicht alle Bankanalysten die gleiche Meinung vertreten wie ihre Kollegen. Derzeitige Kursträger sollten daher eine eigene Analyse durchführen und...