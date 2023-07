Alphabet Inc. C: Kursziel bei 117,98 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen und bietet dementsprechend ein mittelfristiges Kurspotenzial von +7,74%. Die Ergebnisse der vergangenen Handelswoche zeigen jedoch eine relativ neutrale Stimmung am Markt.

• Am 07.07.2023 schloss die Aktie mit einem Minus von -0,65%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 117,98 EUR

• Der aktuelle Guru-Rating-Wert liegt unverändert bei 4,54

32 Bankanalysten empfehlen den Kauf der Aktie von Alphabet Inc. C und weitere 13 Experten sehen diese optimistisch aber nicht euphorisch als Kauf an. Nur wenige bewerten die Aktie neutral.

Das positive Bild dieser Einschätzungen ist ergänzt durch das bewährte Guru-Rating mit einem Wert von “Guru-Rating ALT”.