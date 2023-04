Alphabet Inc. C: Kursziel bei 114,09 EUR - Analysten sind optimistisch

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird derzeit nach Ansicht der Bankanalysten nicht korrekt bewertet und bietet Investoren ein mögliches Kursrisiko in Höhe von -15,11%. Das wahre Kursziel soll bei 114,09 EUR liegen.

• Am 21.04.2023 verzeichnete Alphabet Inc. C eine positive Entwicklung von +0,33%

• Der Durchschnittswert des Guru-Ratings ist nun auf 4,54 gestiegen

• Von insgesamt 52 Analysten empfehlen nur noch 5 Experten die Bewertung “halten”

In den letzten fünf Handelstagen hat sich das Ergebnis für Alphabet Inc. C auf -0,07% summiert und somit einen neutralen Trend gezeigt.

Allerdings haben immerhin noch rund 90% der Analysten eine positive Einschätzung zu dieser Aktie abgegeben.

Unter Berücksichtigung des aktuellen Guru-Ratings sowie der Empfehlungen von insgesamt 33 stark kaufenden und weiteren optimistischen Analysten...