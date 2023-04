Alphabet Inc. C: Kursziel bei 113,94 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C hat laut Analysten eine falsche Bewertung und das wahre Kursziel liegt um -14,44% vom aktuellen Kurs entfernt.

Zusammenfassung:

• Am 18.04.2023 stieg die Kursentwicklung um +0,58%

• Das Kursziel beträgt 113,94 EUR

• Guru-Rating ist jetzt bei 4,54 nach zuvor 4,51

Alphabet Inc. C erhielt gestern am Finanzmarkt einen positiven Trend mit einer Steigerung von +0,58%, was in den letzten fünf Handelstagen auf einer vollständigen Handelswoche zu einem Anstieg von insgesamt +1,84% führte.

Dies zeigt eine optimistische Stimmung des Marktes.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für Alphabet Inc. C liegt bei 113,94 EUR.

Wenn dies zutrifft besteht ein potenzielles Verlustrisiko von -14,44% für Investoren.

Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung aufgrund des jüngsten positiven...