Alphabet Inc. C: Kursziel bei 113,94 EUR

Das wahre Kursziel von Alphabet Inc. C wird von Analysten als unterbewertet angesehen und liegt um -12,67% vom aktuellen Kurs entfernt.

Zusammenfassung:

• Am 14.04.2023 ist die Veränderungsrate von Alphabet Inc. C bei 0,00%

• Das aktuelle Kursziel beträgt 113,94 EUR

• Das Guru-Rating wurde auf 4,54 angehoben

In den letzten fünf Handelstagen hat Alphabet Inc. C eine positive Entwicklung von +2,34% erzielt und der Markt zeigt sich insgesamt optimistisch.

Die Bankanalysten sehen ein mittelfristiges Potenzial bis zu einem Kursziel von 113,94 EUR.

Dies würde jedoch ein Investitionsrisiko in Höhe von -12,67% bedeuten.

Obwohl nicht alle Analysten diese Einschätzung teilen und einige einen Kauf empfehlen oder neutral bleiben,

gibt es keinen Verkaufsrat für die Aktie.

Derzeit sind etwa 90,38% der Analysten noch immer optimistisch und...