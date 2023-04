Alphabet Inc. C: Kursziel bei 113,91 EUR - Analysten sehen großes Potenzial

Die Aktie von Alphabet Inc. C ist nach Ansicht von Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 113,91 EUR und somit um -16,60% über dem aktuellen Preis.

• Alphabet Inc. C: Verlust von -0,65% am 20.04.2023

• Guru-Rating steigt auf 4,54 (vorheriges Rating war 4,51)

• Die Aktie hat ein starkes Kaufsignal

In den vergangenen fünf Handelstagen gab es einen Rückgang um -4,52%, was möglicherweise die pessimistische Stimmung am Markt widerspiegelt.

Trotzdem sind sich Bankanalysten einig darüber, dass Alphabet Inc. C großes Potenzial bietet und empfehlen die Aktie zum Kauf.

Das Guru-Rating bestätigt diese Einschätzung durch den Anstieg auf eine Bewertung von 4,54.

Von insgesamt 33 Analysten raten alle zu einem Kauf oder halten die Position weiterhin.

Dabei bewerten sogar einige Experten das Unternehmen als...