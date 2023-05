Alphabet Inc. C: Kurspotenzial von +8,91% auf 116,53 EUR

Nach Ansicht von Analysten ist die Alphabet Inc. C Aktie derzeit unterbewertet und das wahre Kursziel liegt bei 116,53 EUR mit einem Potenzial von +8,91%.

• Am 12.05.2023 hatte Alphabet Inc. C eine Kursentwicklung von -0,13%

• Das mittelfristige Kursziel für Alphabet Inc. C beträgt nach Bankanalysten 116,53 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,56.

Obwohl die vergangene Woche einen positiven Trend für die Aktie gezeigt hat und der Markt relativ optimistisch erscheint (+8,94% in den letzten fünf Handelstagen), teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung.

Während aktuell 32 Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere 33 sie als “Kauf” einstufen (insgesamt also fast alle Analysten optimistisch sind), halten sich fünf Experten neutral.

Kein einziger Analyst hält es zurzeit für ratsam Alphabet Inc. C zu...