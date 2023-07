Alphabet Inc. C: Kurspotenzial von +7,41%

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird nach Meinung der Analysten aktuell unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 118,72 EUR.

• Am 03.07.2023 fiel die Aktie um -0,38%

• Das Kurspotenzial beträgt +7,41%

• Das Guru-Rating bleibt bei 4,54

Trotz des gestrigen Rückgangs um -0,38% konnte sich die Aktie von Alphabet Inc. C in den letzten fünf Handelstagen mit einem positiven Trend von +1,26% behaupten. Die Stimmung am Markt ist gegenwärtig eher optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Alphabet Inc. C liegt bei 118,72 EUR laut Durchschnittseinschätzung der Bankanalysten und bietet somit Investoren ein Potenzial von +7,41%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten positiven Trends.

Aktuell empfehlen 32 Analysten einen Kauf der Aktie und weitere 13 sehen sie als optimistische...