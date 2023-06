Alphabet Inc. C: Kurspotenzial von +4,37% auf 120,59 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C war in den vergangenen fünf Handelstagen mit einem positiven Trend unterwegs und legte insgesamt um +1,96% zu. Dennoch bleibt das wahre Kursziel derzeit noch bei 120,59 EUR – eine Einschätzung, die Analysten als nicht richtig bewertet ansehen und ein mittelfristiges Kurspotenzial von +4,37% ergibt.

• Alphabet Inc. C notierte gestern (31.05.2023) mit einem Abschwung von -0,50%

• Das Kursziel wird im Durchschnitt der Bankanalysten bei 120,59 EUR gesehen

• Von insgesamt 49 Analysten raten 32 zum Kauf der Aktie

Zwar sind sich nicht alle Experten über die zukünftige Entwicklung einig – einige sehen Alphabet Inc. C als starken Kauf an während andere eher neutral bleiben – jedoch sprechen momentan immerhin gut drei Viertel aller Analysteneinschätzungen für einen Kauf des Unternehmenspapiers (+91,84%)....