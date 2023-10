Alphabet Inc. C: Kurspotenzial von +1,48% - Mittelfristiges Kursziel bei 134,94 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen neutralen Trend gezeigt und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von -0,04% hingelegt. Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 134,94 EUR mit einem potentiellen Aufwärtspotenzial von +1,48%.

• Alphabet Inc. C: Am 13.10.2023 mit -0,04%

• Durchschnittliches mittelfristiges Kursziel: 134,94 EUR

• Anteil der Analysten mit positiver Einschätzung: +83,33%

Trotz des neutralen Trends sind sich die Bankanalysten einig über das Potenzial der Aktie und sehen sie als starkem Kauf an (32 Analysten). Weitere 13 Experten bewerten sie als kaufenswert und nur neun geben ihr ein “halten”. Insgesamt zeigt sich somit eine positive Einschätzung seitens der Analystengemeinde.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,43 und unterstreicht diese positive...