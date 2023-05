Alphabet Inc. C: Kurspotenzial von +19,78% auf 115,44 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird derzeit nach Ansicht von Analysten unterbewertet.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 115,44 EUR und damit um +19,78% über dem aktuellen Kurs.

• Am 05.05.2023 stieg die Aktie um +0,90%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,55

Gestern verzeichnete Alphabet Inc. C an den Finanzmärkten einen Anstieg von +0,90%.

Dies führt zu einem Rückgang von -1,76% in den letzten fünf Handelstagen bzw. einer vollständigen Woche.

Der Markt scheint im Moment relativ pessimistisch zu sein.

Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Bankanalysten eine solche Entwicklung erwartet hatten? Die Stimmung ist jedenfalls eindeutig.