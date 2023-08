Alphabet Inc. C: Kurspotenzial von +0,53% auf 119,29 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen neutralen Trend gezeigt und am gestrigen Tag eine positive Kursentwicklung von +0,51% hingelegt. Die Bankanalysten sind sich einig: Das wahre mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 119,29 EUR.

• Alphabet Inc. C legt um +0,51% zu

• Mittelfristiges Kursziel bei 119,29 EUR mit Potenzial von +0,53%

• Positive Einschätzung mit Guru-Rating von 4,43

Insgesamt haben derzeit 30 Analysten die Aktie als starken Kauf bewertet und weitere 13 Experten sehen optimistische Aussichten für das Unternehmen. Lediglich acht Analysten empfehlen aktuell ein “halten” des Wertpapiers.

Das “Guru-Rating” bleibt unverändert hoch bei einem Wert von 4,43 und unterstreicht diese positive Einschätzung zusätzlich.

Investoren sollten jedoch beachten: Jede Investition birgt...