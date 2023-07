Alphabet Inc. C Finanzprognose: Umsatz- und Gewinnsteigerung erwartet im dritten Quartal

In nur 91 Tagen wird Alphabet Inc. C, das Unternehmen mit Hauptsitz in Mountain View, Kalifornien, seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Kursentwicklung der Alphabet Inc. C-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuellen Quartalszahlen werden erwartungsgemäß großen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,37 Bio. EUR gibt es viel Potenzial für Veränderungen nach der Bekanntgabe der Ergebnisse.

Laut DATA-analyse prognostizieren Experten einen leichten Anstieg des Umsatzes gegenüber dem Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erreichte Alphabet Inc. C einen Umsatz von 62,10 Mrd. EUR und Analysten rechnen mit einem Wachstum von +7,70 Prozent auf 66,85 Mrd.EUR im aktuellen Quartal.

Auch der...