Alphabet Inc. C: Experten sehen Potenzial bei 134,70 EUR

Nach Ansicht von Analysten wird die Aktie von Alphabet Inc. C derzeit nicht angemessen bewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 134,70 EUR – ein Pluspotenzial von +7,67%. Der gestrige Handelstag verzeichnete eine Entwicklung um +0,53% und eine wöchentliche Summe von +0,69%, was auf einen neutralen Trend hindeutet.

• Am 28.09.2023 stieg die Alphabet Inc. C-Aktie um +0,53%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 134,70 EUR

• Das Guru-Rating bleibt stabil mit einem Wert von 4,43

Die Meinung der Bankanalysten ist geteilt: Während sich 32 Analysten für den Kauf aussprechen und weitere 13 optimistisch bleiben aber kein „Kauf“-Rating vergeben haben; empfehlen neun Experten “halten”. Insgesamt sind jedoch immer noch +83,33% aller befragten Analyst(en) positiv eingestellt.

Zusätzlich lässt sich das positive Bild durch den...