Alphabet Inc. C: Experten sehen Kurspotenzial - Ziel bei 115,96 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird nach Ansicht von Analysten derzeit unterbewertet.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 115,96 EUR und bietet somit ein Potenzial von +16,67% gegenüber dem aktuellen Preis.

• Am 10.05.2023 stieg die Aktie um +0,96%

• Das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,56

Gestern verbuchte Alphabet Inc. C an der Börse einen Anstieg von +0,96%, was zu einem positiven Trend in den letzten fünf Handelstagen (+4,05%) führte.

Diese Entwicklung zeigt sich auch in der überwiegend optimistischen Stimmung im Markt.

Obwohl nicht alle Analysten mit dieser Einschätzung übereinstimmen, liegt das durchschnittliche Kursziel für Alphabet Inc. C aktuell bei 115,96 EUR.

32 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere 33 bewerten sie als “Kauf”.

Nur fünf Experten halten eine neutrale Bewertung (“halten”).

Kein einziger...