Alphabet Inc. C: Bankanalysten sehen mittelfristiges Kurspotenzial von +3,35%

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird derzeit nach Meinung von Analysten am Markt unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 132,68 EUR und damit um +3,35% über dem aktuellen Kurs.

• Am 12.09.2023 notierte die Aktie mit einem Minus von -0,04%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,43

Trotz des leichten Rückgangs der letzten Handelstage konnte die Alphabet-Aktie in den vergangenen fünf Tagen ein Plus von +1,71% verzeichnen und zeigt sich somit relativ optimistisch.

32 Analysten empfehlen aktuell einen Kauf der Aktie und weitere 13 Experten bewerten sie als “Kauf”. Nur neun Experteneinstufungen ergeben ein “Halten”-Rating.

Das positive Anleger-Sentiment spiegelt sich auch im Guru-Rating wider, das weiterhin stabil bei 4,43 Punkten verbleibt.

Anmerkung: Dieser Artikel dient ausschließlich zur Information und gibt keine...