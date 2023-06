Alphabet Inc. C: Bankanalysten sehen Potenzial von +9,61%

Die Aktie von Alphabet Inc. C hat in den vergangenen fünf Handelstagen -2,61% verloren und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von -0,84% hingelegt. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ pessimistisch.

Dennoch sind die Bankanalysten im Durchschnitt optimistisch gestimmt und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 118,71 EUR (+9,61%). Von insgesamt 50 Analysten raten 32 zum Kauf der Aktie, während 13 das Rating “Kauf” vergeben. Fünf Experten empfehlen die Bewertung “halten”. Das Guru-Rating bleibt mit 4,54 unverändert.

Fazit: Obwohl die Aktie aktuell unter Druck steht und in den letzten Tagen an Wert verloren hat, sehen viele Analysten ein großes Potenzial für Investoren bei Alphabet Inc. C.