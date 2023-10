Alphabet Inc. C: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +7,59% - Kursziel bei 134,64 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C konnte gestern am Finanzmarkt um +0,31% zulegen und verzeichnet in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +2,17%. Die Stimmung am Markt ist optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt derzeit bei 134,64 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +7,59%. Von insgesamt 54 Analysten bewerten 32 Experten die Aktie als “stark kaufen”, während weitere 13 Analysten ein “Kauf”-Rating vergeben. Neun Experten halten das Papier und nur wenige sprechen sich gegen einen Kauf aus.

Zusätzlich wird das Guru-Rating mit dem Wert “4,43” angegeben. Insgesamt zeigt sich somit eine positive Einschätzung durch die Analysten bezüglich der weiteren Entwicklung der Alphabet-Aktie.