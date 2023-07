Alphabet Inc. C: Bankanalysten gehen von Kurspotenzial aus - 116,22 EUR als mittelfristiges Kursziel

Die Aktie von Alphabet Inc. C hat gestern ein Minus von -0,10% verzeichnet und die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage zeigen einen Gesamttrend von -0,70%. Trotzdem geht eine Mehrheit der Analysten davon aus, dass das wahre Kursziel bei 116,22 EUR liegt.

• Am 19.07.2023 ging es für Alphabet Inc. C um-0,10%

• Das mittelfristige Kursziel wird auf 116,22 EUR geschätzt

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt bei 4,41

Im Durchschnitt sind sich die Bankanalysten einig darüber, dass Alphabet Inc. C in Zukunft ein großes Potenzial bietet und schlagen deshalb ein Kaufsignal vor mit einer positiven Einschätzung von +84,31%.

29 Experten empfehlen den Anlegern sogar einen starken Kauf und weitere 14 raten zu einem optimistischen Investment in diese Aktie.

Insgesamt gibt es aber auch acht Finanzexperten mit einer neutraleren...