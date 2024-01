Alphabet Inc. C-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Alphabet-Aktie wird von Analysten aktuell mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 9 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 125,57 USD, was ein Abwärtspotential von -8,1 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Prognose erhält die Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung. Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als besonders positiv bewertet. Überwiegend wurden neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis aktuell keine Über- oder Unterkäufe der Aktie, wodurch sie als "Neutral" eingestuft wird. Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergab eine zunehmende Verbesserung der Anlegerstimmung im vergangenen Monat. Zudem wurde die Alphabet-Aktie mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Alphabet-Aktie somit ein "Gut"-Rating.