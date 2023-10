Alphabet Inc. C: Analysten sehen großes Kurspotenzial von 134,57 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C hat in den letzten fünf Handelstagen zwar einen leichten Rückgang verzeichnet (-0,24%), jedoch ist das Gesamtbild relativ neutral. Dennoch sind Experten der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist und ihr wahres Kursziel bei 134,57 EUR liegt – ein Potenzial von +7,93%.

• Am 29.09.2023 fiel der Kurs um -0,96%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Bankanalysten 134,57 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,43

Von insgesamt 32 Analysten wird die Aktie als starker Kauf gesehen (83% optimistisch). Weitere 13 Bewertungen lauten auf “Kauf” und neun Experten empfehlen das Halten der Aktie.

Es zeigt sich also eine überwiegend positive Einschätzung für Alphabet Inc. C mit einem stabilen Guru-Rating von 4,43 (“Guru-Rating ALT”).