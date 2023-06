Alphabet Inc. C: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 118,71 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Kursentwicklung hingelegt und verzeichnete gestern -0,64%. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ pessimistisch.

Trotzdem sind die Bankanalysten im Durchschnitt davon überzeugt, dass das wahre Kursziel von Alphabet Inc. C bei 118,71 EUR liegt, was einem Potential von +5,90% entspricht. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Kursentwicklung.

Dennoch sehen derzeit 32 Analysten die Aktie als einen starken Kauf an und weitere 13 Experten empfehlen zumindest den Kauf. Insgesamt haben sich nur wenige mit “halten” positioniert.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin auf dem hohen Niveau von 4,54.