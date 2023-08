Alphabet Inc. C: Analysten sehen Potenzial von +8,88% - Kursziel bei 131,71 EUR

Am gestrigen Handelstag gab es für die Alphabet Inc. C-Aktie einen Anstieg um +0,21%. Die positive Entwicklung der letzten fünf Handelstage beläuft sich auf insgesamt +1,37%, was den Markt optimistisch stimmt.

Das mittelfristige Kursziel für Alphabet Inc. C liegt laut Bankanalysten bei 131,71 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +8,88%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

31 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere 13 setzen das Rating auf “Kauf”. Neun Experten haben eine neutrale Position mit dem Rating “halten”. Insgesamt sind damit noch immer +83,02% der Analysten optimistisch eingestellt.

Das bewährte Guru-Rating lag zuvor bei “Guru-Rating ALT”, ist aber aktuell unverändert bei 4,42 geblieben.